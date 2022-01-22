В Украине за сутки выявили 22473 новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 22 473 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 610 человек, 136 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 21 января в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2838, медработников — 535); 91 310 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу — 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу — 25 851 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 2 608 человек; летальных исходов — 136; поправилось — 4 610 человек.», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 21 января за сутки выявили 20 156 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 января за сутки выявили 18 479 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 января за сутки выявили 12 815 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 января за сутки выявили 8 558 новых случаев заболевания.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 842 011 человек; выздоровело — 3 580 878 человек; летальных исходов — 99 129.

С начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу — 15 141 197 человек, получили две дозы — 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу — 12 689 человек, бустерную дозу — 193 211 человек. В общей сложности проведено 29 790 690 прививок.