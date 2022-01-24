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Госдеп начал эвакуацию сотрудников посольства США в Украине

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Госдеп начал эвакуацию сотрудников посольства США в Украине

Государственный департамент разрешил отъезд государственных служащих США и обязательный выезд членов их семей из посольства США в Киеве.

«24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд („санкционированный отъезд“) государственных служащих США и приказал уехать членам семей („обязательный отъезд“) государственных служащих США из посольства в Киеве. Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не обязателен. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее 30 дней», — говорится в пресс-релизе диппредставительства, обнародованном в понедельник утром.

Отмечается, что Госдепартамент принял решение разрешить выезд с дипломатической миссии в Украине, «как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине».

«Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию», — подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, Государственный департамент обновил четвертый уровень опасности в предыдущем официальном совете по путешествиям в Украину: «Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины». В посольстве напомнили, что рекомендация по путешествиям уже была на четвертом уровне — не путешествуйте через COVID-19.

«Мы продолжаем подтверждать нашу поддержку украинского народа и делаем нынешний шаг, потому что отданы одному из самых высоких приоритетов Госдепартамента — безопасности наших дипломатов и американского народа. Соединенные Штаты подчеркивают, что посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы. Аналогично, мы подчеркиваем, что решение о санкционированном/обязательном отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее», — сказано в пресс-релизе.

В посольстве также отметили, что граждане США находящиеся в Украине должны, кроме помощи диппредставительства, полагаться на собственные силы, коммерческие варианты, если они решили покинуть страну.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и будем продолжать информировать граждан США в регионе путем наших официальных советов по поводу путешествий, уведомлений, на веб-сайтах нашего посольства и консульства и сайте travel.state.gov. Мы настоятельно рекомендуем гражданам США регистрироваться в STEP на step.state.gov, чтобы получать важную информацию о чрезвычайных ситуациях, а также следить за нами в Twitter (@TravelGov) и Facebook (@TravelGov) для получения дополнительных обновлений», — отметили в посольстве.

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Ранее сообщалось, что Госдепартамент США принял решение сократить численность своего посольства в Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с военными угрозами со стороны России.

Госдепартамент США, посольство США, отношения с Россией
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