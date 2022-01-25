Генерал назвал возможную дату вторжения России

Согласно одному из сценариев военных действий, разработанных в Украине, 20 февраля может стать датой вторжения России в Украину. Об этом в интервью The Times рассказал командующий Операцией объединенных сил на Донбассе Александр Павлюк.

«Это дата, которая нас беспокоит», — сказал Павлюк. По его словам, президент России Владимир Путин, вероятно, не захочет «омрачать» военными действиями отношения с Китаем, где с 4 по 20 февраля проходят зимние Олимпийские игры. Кроме того, до этого времени продлятся совместные российско-белорусские учения.

Западные спецслужбы предполагают, что вторжение начнется с того, что Россия будет поэтапно перебрасывать свои силы на восток Украины, в том числе отправит тысячи солдат по железной дороге в этот район, пишет The Times.

Перед украинской армией стоит задача не сдержать российских военных, а причинить максимальный ущерб. По его словам, военные уже начали раздачу оружия в ожидании затяжной повстанческой войны в районах, где украинская регулярная армия может быть разбита.