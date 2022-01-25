Войти
С марта правительство проиндексирует пенсии
официально
С марта правительство проиндексирует пенсии
Лукашенко заявил, что его страну подталкивают к войне
соседи
Лукашенко заявил, что его страну подталкивают к войне

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Польша начала строительство заграждений на границе с Беларусью

220
Польша начала строительство заграждений на границе с Беларусью

Польша на фоне конфликта Варшавы и ЕС с руководством в Минске начала строить на границе с Беларусью укрепленные заграждения. Вдоль границы будет возведена стена высотой 5,5 метра, сообщила представитель польской пограничной охраны Анна Михальская агентству PAP во вторник, 25 января.

Стоимость проекта оценивается в 353 млн евро. Предполагается, что стена длиной 186 километров будет построена до июня. С критикой возведения заграждений выступали правозащитники, требующие соблюдать европейское законодательство в области миграции, а также экологи, указывающие на необходимость защиты лесных массивов на границе двух стран. «Нашей целью является минимизация ущерба», — отметила далее Михальская и подчеркнула, что вырубка леса будет производиться в минимально возможных масштабах.

Власти в Варшаве решили построить заграждение на границе с Беларусью в 2021 году после резкого увеличения потока мигрантов из стран Ближнего Востока, которых Минск ввозил в страну с целью дальнейшей переправки в ЕС. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что укрепление будет состоять из нескольких линий защиты и оснащено современными электронными устройствами, в частности датчиками движения и камерами дневного и ночного видения. Наверху будут закреплены рулоны колючей проволоки.

Отметим, что в начале ноября строительство аналогичных заграждений начала и Литва. Возведение 500-километровой стены должно быть завершено к сентябрю 2022 года, Литва потратит на это 152 млн евро. Также на границе планируется установить ограждение из колючей проволоки и видеонаблюдение.

Страны ЕС обвиняют белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. В конце мая 2021 года Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.

Читайте также: Лукашенко заявил о нежелании начинать «войнушку»

После этого существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск и резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС с территории Беларуси. В ответ на «гибридную атаку» Минска ЕС ввел пятый пакет санкций, включающий меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь.

Польша, Беларусь
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 января 2022
Понедельник, 24 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016