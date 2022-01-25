Страны ЕС пока не могут договориться о санкциях против России

Страны ЕС расходятся во мнении по поводу того, какие действия России, помимо вторжения в Украину, должны привести к санкциям в отношении Москвы, передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным одного источника, у стран блока нет единой позиции в отношении того, как реагировать на различные варианты развития событий. Собеседник агентства подчеркнул, что государства даже спорят по поводу того, какие действия могут считаться вторжением.

По сведениям от источников из властей ЕС, подготовка Брюсселем санкций затрагивает и «другие формы возможной российской агрессии, включая кампанию по дезинформации, кибератаку, ограничение поставок газа или попытки дестабилизировать правительство президента Владимира Зеленского или центральный банк».

Также, по информации Bloomberg, у европейских стран различаются мнения в отношении того, какие политические, экономические или финансовые санкции следует ввести в отношении России.

Ранее во вторник официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил о единстве государств-членов Евросоюза и его международных партнеров относительно возможных дополнительных санкций против России в связи с украинским кризисом.

«Велика решимость подготовить такие санкции, и работа хорошо продвинулась в том, что касается наличия мер сдерживания, если диалог не даст результата, и если Россия не урегулирует ситуацию. Также на тот случай, если Россия будет намереваться снова нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины, на случай дополнительной агрессии со стороны России», — сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

«Мы готовы, и политические последствия будут жесткими, как и экономический удар, нанесенный России», — отметил Стано. По его словам, эта работа «координируется на международном уровне и сильно продвинулась».