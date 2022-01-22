США сомневаются в способности РФ перекрыть газ Европе

США не считают, что Россия может перекрыть газ Европе в ответ на санкции. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу Rai 1, ее слова приводятся на сайте дипмиссии.

«Я считаю, что это в равной мере причинило бы вред России, поэтому это было бы не в интересах страны перекрывать европейцам доступ к газопроводу», — сказала она, отвечая на вопрос, есть ли у администрации Джо Байдена план на случай, если дипломатические попытки провалятся и придется вводить санкции, на которые Россия может ответить прекращением газовых поставок.

Bloomberg, в свою очередь, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает, что администрация Джо Байдена ведет переговоры с Катаром о возможности поставок сжиженного природного газа в Европу в случае агрессии России против Украины и санкций против нее. По словам двух собеседников, президент планирует пригласить эмира Тамима бен Хамада бин Халифа Аль Тани посетить США, возможно, визит состоится уже в конце января. Как отмечает Bloomberg, некоторые европейские страны опасаются, что жесткие санкции против России, которыми Запад пригрозил на случай эскалации, могут нанести ущерб их экономикам и побудить президента Владимира Путина прекратить или сократить поставки газа зимой.

В ответ на агрессию против Украины Запад пригрозил Москве беспрецедентными санкциями. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом обсуждает несколько вариантов ограничений. Под них могут попасть лица из ближайшего окружения Путина, энергетические компании и банки. Санкции также могут применить против государственного долга. Среди радикальных мер назывались отключение России от международной межбанковской системы передачи информации о совершаемых платежах SWIFT и ограничение конвертации рубля.

Осенью фьючерсные цены на газ в Европе достигали рекордных значений. В начале октября цена топлива впервые в истории превысила $1,9 тыс. Очередной скачок произошел в декабре. Тогда биржевая цена впервые в истории поднялась выше $2000 за 1 тыс. куб. м.