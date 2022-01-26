Nord Stream 2 учредила немецкую «дочку» для сертификации «Северного потока – 2»

Оператор газопровода «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для немецкого участка трубопровода, говорится в сообщении компании. Gas for Europe GmbH станет оператором этого участка в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом ФРГ.

«Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода „Северный поток — 2“, расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ», — отмечается в сообщении.

Головной офис Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин.

Юрист Райнхард Онтид назначен управляющим директором компании Gas for Europe, сообщается на сайте вновь учрежденной компании.

Ранее сертификация «Северного потока — 2» была приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Это необходимое условие для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Немецкий регулятор при этом пока не может прогнозировать, когда именно возобновит сертификацию «Северного потока — 2». Он должен будет проверить документы об учреждении «дочки» Nord Stream 2 AG и о передаче ей основных активов, сообщил представитель регулятора.