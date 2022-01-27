Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна вывести войска с территорий Украины, Грузии и Молдовы, отметив, что российские военные находятся там без согласия властей этих государств. Об этом он сказал во время брифинга после передачи России ответа на ее предложения по безопасности.

«Россия должна воздерживаться от угрожающего размещения сил, агрессивной риторики против стран НАТО и других государств. Россия также должна вывести свои войска с Украины, Грузии и Молдовы», — заявил Столтенберг. Он добавил, что российские войска там размещены без согласия этих стран.

Столтенберг не пояснил, о каких войсках и каких конкретно областях указанных стран идет речь. В НАТО не признают аннексию Крыма, а также не считают независимыми самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Кроме того, альянс расценивает как часть Грузии Абхазию и Южную Осетию. Помимо этого, НАТО считает молдавской территорией Приднестровье, где размещены российские военные.

Во время брифинга Столтенберг также заявил, что, по мнению блока, прогресс с Россией возможен в трех областях: восстановление контактов России и НАТО; реальное обсуждение озабоченностей, в том числе российских; проведение учений.

Альянс предложил России установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, а также восстановить офисы в Москве и Брюсселе.