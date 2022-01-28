В Запорожье взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

В Запорожье произошел взрыв газа в квартире четырехэтажного дома. В результате этого погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения. В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека. Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир», — сказано в сообщении.

Как сообщают в ГСЧС, из третьего разрушенного подъезда спасатели эвакуировали 15 жителей.

Для ликвидации последствий взрыва от ГСЧС привлечены 29 человек и 9 единиц техники.