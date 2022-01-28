Глава МИД ФРГ исключила принятие Украины в НАТО в ближайшее время

Вступление Украины в Североатлантический альянс и его дальнейшее расширение на восток не обсуждается, спорить сейчас об этом не имеет смысла, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

«На данный момент речи о расширении НАТО на восток вообще не идет. Вот почему в Москве я долго обсуждала с министром иностранных дел России, о чем мы вообще спорим», — сказала она.

По словам Бербок, гораздо важнее сейчас наладить диалог о ситуации на востоке Украины, на Донбассе. «Народ Украины хочет жить в мире и безопасности. Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе. Вот о чем речь, а не о скором вступлении в НАТО», — подчеркнула она, отметив, что сейчас гораздо важнее выстроить диалог о выполнении минских соглашений.

«Как альянс, мы дали понять российскому правительству, что не пойдем дальше. Сейчас открывается маленькое окошко для диалога. Это именно то, что мы должны использовать», — сказала Бербок.

Также глава МИД ФРГ отметила, что в течение нескольких лет Россия и НАТО не вели прямого диалога об обеспечении безопасности. «Не стоит ожидать прорывов в течение нескольких дней. Но если вы разговариваете, вы не стреляете», — сказала она.

Бербок встречалась с Лавровым в Москве 18 января. Этому предшествовал ее короткий визит в Украину, где она встречалась с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Визиты прошли на фоне обострения ситуации, заявлений Запада о возможном вторжении российских войск в нашу страну и угроз новых санкций. Также переговорам предшествовала серия консультаций России со странами — членами НАТО и с ОБСЕ в Женеве и Брюсселе по поводу взаимных гарантий безопасности.

Переговоры к какому-либо результату пока не привели: Москва требует гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток и замещать вооружения в прилегающих к ее границам странах, в то время как НАТО указывает, что право странам самим решать вопрос о членстве в различных альянсах должно быть незыблемо.