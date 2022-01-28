«Газпром» поставил в прошлом году в Турцию рекордный объем газа

«Газпром» поставил в Турцию по газопроводу «Голубой поток» в 2021 году рекордный объем газа — 15,98 млрд куб. м. Это максимальный показатель с начала эксплуатации трубопровода, говорится в сообщении «Газпром экспорта».

«По итогам 2021 года установлен исторический рекорд поставок по газопроводу „Голубой поток“ из России в Турцию. В минувшем году по „Голубому потоку“ поставлено 15,98 млрд куб. м газа. Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году», — сказано в сообщении.

Рост поставок совпал с историческим рекордом потребления газа в Турции, отмечает «Газпром экспорт». По предварительным оценкам, в 2021 году оно составило около 61 млрд куб. м.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год, общая протяженность — 1213 км. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.