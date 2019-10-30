Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном и главами восточных церквей

Президент России Владимир Путин прибыл в Будапешт, где он проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Для переговоров лидеры двух стран встретились в резиденции премьер-министра «Кармелитское подворье», говорится в сообщении. Стороны планируют обсудить экономические, а также и культурно-гуманитарные вопросы российско-венгерских отношений. Кроме того, лидеры намерены обменяться мнениями «по актуальным международным и региональным темам», говорится в сообщении Кремля. После переговоров будет подписано несколько двусторонних документов.
В сообщении отмечается, что в венгерской столице Путин также встретится с руководителями христианских церквей Ближнего Востока и посетит штаб-квартиру Международной федерации дзюдо.
Предыдущие переговоры российского и венгерского лидеров состоялись в Москве в сентябре 2018 года. Стороны обсудили отношения между странами, а также затронули ситуацию в Сирии и в Украине. Путин тогда заявлял, что Венгрия является ключевым партнером России в Европе.
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