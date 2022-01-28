Генсек НАТО назвал возможные формы агрессии РФ против Украины

Концентрация войск РФ на границе с Украиной может привести к полномасштабному российскому вторжению, однако это — не единственная возможная форма агрессии Москвы по отношению к Украине. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 28 января, подключившись по видеосвязи к мероприятию одного из аналитических центров в Вашингтоне.

По оценке Солтенберга, нельзя исключать, что Россия попытается провести кибератаку на украинские структуры, прибегнет к саботажу или предпримет попытку устроить в соседней стране государственный переворот. «Нам нужно быть готовыми к широкому диапазону возможных форм проявления агрессии», — резюмировал глава Североатлантического альянса.

Столтенберг вновь подтвердил, что НАТО готова к политическому диалогу, но она также готова дать ответ, если Россия выберет конфронтацию в форме вооруженного конфликта. При этом он подчеркнул, что альянс не планирует отправку боевых подразделений в Украину.