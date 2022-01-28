Украина потратит на стабилизацию экономики не менее $4-5 млрд

Украина потратит на стабилизацию экономической ситуации не менее $4-5 млрд, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Для стабилизации нашей экономики мы израсходуем около $4-5 млрд. На меньшую цифру я не рассчитываю, именно такая сумма нам нужна», — сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве.

Президент подчеркнул, что Запад, предоставляя Украине финансирование и помощь, дает соответствующий сигнал о поддержке страны.

«Но вопрос все же — не в сумме, а в том, что верят экономике Украины и дают соответствующие сигналы», — сказал Зеленский.