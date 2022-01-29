Двое людей погибли вследствие наезда поезда во Львовской области

Два человека погибли во Львовской области вследствие наезда поезда минувшей ночью, сообщает в субботу департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, инцидент произошел в 02:15 в городе Пустомыты на перегоне «Щирец-Глинная Навария».

«Поезд № 46 сообщением „Ужгород-Лисичанск“ травмировал двоих человек: 41-летнюю жительницу Пустомыт, погибшую на месте инцидента, и 52-летнего жителя Пустомыт, который скончался от полученных травм в больнице», — указано в сообщении департамента.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.