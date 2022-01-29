Двое людей погибли вследствие наезда поезда во Львовской области

Два человека погибли во Львовской области вследствие наезда поезда минувшей ночью, сообщает в субботу департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
По данным департамента, инцидент произошел в 02:15 в городе Пустомыты на перегоне «Щирец-Глинная Навария».
«Поезд № 46 сообщением „Ужгород-Лисичанск“ травмировал двоих человек: 41-летнюю жительницу Пустомыт, погибшую на месте инцидента, и 52-летнего жителя Пустомыт, который скончался от полученных травм в больнице», — указано в сообщении департамента.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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