На трассе Киев-Чоп перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

Сегодня, 30 января на трассе Киев-Чоп рейсовый автобус «Харьков-Слупск (Польша)» попал в ДТП. В результате чего пострадали 14 человек.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, авария произошла в 02:03 вблизи с. Хватов Золочевского района (Львовская область).

«На автодороге М-06 „Киев-Чоп“ в результате съезда в кювет с последующим опрокидыванием на бок рейсового автобуса „Харьков-Слупск (Польша)“ пострадали 14 человек, которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести », - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.