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Нуланд объяснила нежелание США раскрывать заранее список санкций против РФ

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Нуланд объяснила нежелание США раскрывать заранее список санкций против РФ

США хотят сохранить неопределенность относительно содержания пакета санкций, которые страна обещает ввести против России в случае ее вторжения в Украину, рассказала в интервью CBS замгоссекретаря Виктория Нуланд. По ее словам, это необходимо для наиболее эффективного воздействия на Москву.

«Мы говорим: финансовые меры, экспортные ограничения, новые санкции против российских элит. Но если мы сейчас их представим, Россия сможет начать смягчать последствия — в этом, как нам кажется, нет никакого смысла», — пояснила она. По словам Нуланд, сдерживание работает лучше всего, когда существует «некоторая стратегическая неопределенность».

Замгоссекретаря рассказала, что пакет санкций разрабатывается и согласуется с европейскими партнерами США. Она подчеркнула, что меры, если они будут приняты, отразятся не только на российских властях, но и на жителях страны «в экономическом плане». «Для них это будет мощный удар», — заявила Нуланд.

США принимают и другие меры на случай российской агрессии: поставляют Украине антитанковое и противовоздушное оружие, а также готовят территорию НАТО к возможному военному конфликту, отметила дипломат.

Ранее сенатор-демократ Роберт Менендес, автор одного из законопроектов о санкциях против Москвы, не исключил, что часть этих мер будет введена превентивно — «за то, что Россия уже сделала». В числе поводов Менендес назвал кибератаки на Украину, операции под ложным флагом и попытки подорвать украинское правительство.

Проект ограничительных мер Менендеса включает санкции против 12 высокопоставленных лиц, включая президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Кроме того, предполагаются санкции против госдолга, банковского сектора и «Северного потока-2».

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Новые санкции предлагали и другие политики: например конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс разработал законопроект «Об ответственности Путина», также включающий в себя меры против российского лидера, членов его семьи, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и еще 35 россиян.

О том, какими могут быть новые санкции против России из-за Украины, не раз писали со ссылкой на источники западные СМИ. Reuters сообщал об ограничениях на поставки в эту страну смартфонов и экспорт из других секторов. The Wall Street Journal писала, что меры могут затронуть крупнейшие госбанки (например, ВТБ, «Сбер» или Газпромбанк). При этом отключение страны от системы SWIFT, о возможности которого сообщалось прежде, пока не обсуждается, отмечает издание.

США, отношения с Россией
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