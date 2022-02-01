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У Зеленского уверяют, что не отказываются от Минских соглашений

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У Зеленского уверяют, что не отказываются от Минских соглашений

Украинская власть считает Минские соглашения рамочными и намерена найти шаги по их выполнению, которые гарантируют долговременный мир, сообщил во вторник советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк агентству «Интерфакс-Украина», комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о невозможности выполнения этих соглашений.

«В течение всех лет существования Минских договоренностей продолжается дискуссия относительно параметров того, как их можно выполнить. Ожидаемо, что в этой дискуссии участвуют, в частности, и должностные лица Украины, в частности господин Данилов, однако они это делают скорее в публицистическом стиле», — отметил он.

«В чем значение „Минска“? Это единственное соглашение об окончании войны на Донбассе, которое признает Россия и которое очерчивает возможный путь к возвращению временно оккупированных территорий ОРДЛО под контроль Украины. Но это рамочное соглашение. Именно для того существует переговорный формат Трехсторонней контактной группы, чтобы согласовать конкретные практические шаги на пути возможного выполнения этого соглашения», — сказал Подоляк.

Он напомнил, что «Минск был создан еще во время каденции прошлого президента, и действующая политическая команда приняла это соглашение как дипломатическое наследство предыдущих лет».

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«Признавая значение этого соглашения, и президент Зеленский, и Офис президента, и вся команда власти работают для того, чтобы определить такие шаги для выполнения „Минска“, которые гарантируют Украине честный и долговременный мир. Власть не отбрасывает Минские договоренности, а делает все для того, чтобы в их рамках стопроцентно сохранить суверенитет и демократический характер Украины на всей нашей территории», — сказал также советник главы Офиса президента.

Напомним, ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения уничтожат страну.

Минские договоренности, Михаил Подоляк
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