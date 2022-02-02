Депутата Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа».

Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.

«Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию „Слуги народа“ в Верховной Раде собрать как можно скорее заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения», — говорится в заявлении Елены Шуляк.

Как сообщалось, 23 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Трухина.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и 2 пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.

ГБР до сих пор не установило личность человека, находившегося за рулем автомобиля и по вине которого произошло ДТП.

Вчера Украинская правда выложила видео, на котором видно, что депутат Трухин пытается скрыться с места ДТП, подкупив полицейских.