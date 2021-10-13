«Пленки Трухина» свидетельствуют о внутривидовой борьбе в «Слуге народа», - эксперт

Попытки депутата от «Слуги народа» Александра Трухина захватить власти в бюджетном комитете, который возглавляет другой депутат от «Слуги народа» Юрий Аристов, свидетельствуют о борьбе разных групп влияния внутри команды Владимира Зеленского.
Об этом заявил политолог, председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко, комментируя скандал вокруг «пленок Трухина».
«Мы здесь видим разные группы внутри «Слуги народа», а борьба внутривидовая всегда более острая, нежели видовая, это уже давно подмечено… Внутрипартийные, внутрифракционные игры - достаточно нередкое явление, в том числе и в партии «Слуга народа», - отметил он.
Бондаренко считает, что у Трухина есть серьезные покровители, которые имеют свои теневые интересы в бюджетном комитете.
«Если Трухину удалось избежать наказания за ДТП, значит у него есть серьёзные покровители. И у этих покровителей есть возможности повлиять не только на то, чтобы вывести Трухниа из-под удара правохранительных органов, … у них есть свои амбиции и цели в разных сферах», - полагает эксперт.
Напомним, ранее в СМИ появились аудиозаписи, на которых замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин пытается подговорить коллег на создание теневой группы влияния и озвучивает планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента.
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