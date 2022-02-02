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Кабмин одобрил проект Соглашения о ЗСТ с Турцией

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Кабмин одобрил проект Соглашения о ЗСТ с Турцией

Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией на заседании правительства в среду.

Как сообщила первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, соглашение принесет дополнительные 2% ВВП ежегодно.

«Основа соглашения — обнуление пошлин Турцией на 10,337 тыс. товарных позиций. Это 95% общего количества товаров. Еще на 1,348 тыс. товарных позиций будут действовать тарифные квоты или сокращение пошлин», — сказала она, представляя проект Соглашения о ЗСТ с Турцией на заседании правительства в среду.

В настоящее время Украина экспортирует в Турцию 1,1 тыс. товарных позиций, поскольку Турция обладает одним из наивысших в мире уровней таможенной защиты, отметила она. В то же время уровень украинских таможенных пошлин — один из самых низких.

«В последние годы мы стали наблюдать, что украинские пошлины вообще перестали быть барьером для турецких товаров, тогда как пошлины Турции для наших товаров были глухой стеной для выхода на их рынок», — указала Свириденко.

По ее словам, Украина оставляет за собой право применять пошлину на экспорт металлолома.

«В то же время Турция открывает внутренний рынок для нашего металла. Еще на 130 товарных позиций товаров металлургии установлено частичное сокращение пошлин... А для 160 товаров металлургии устанавливаются дополнительные квоты», — указала Свириденко.

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По ее словам, Украина сохранит пошлины на ввоз б/у автомобилей, устанавливая переходные периоды от трех до пяти лет на транспортные средства и продукцию легкой промышленности. Что касается последней, Свириденко анонсировала господдержку в формате доступных кредитов на модернизации оборудования для компаний легкой промышленности Украины.

При этом стороны сохраняют за собой право возобновить действие пошлин через механизм двусторонних защитных мер.

Как отметила Свириденко, пересмотр соглашения должен состояться не позже, чем через два года.

Турция, ЗСТ
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