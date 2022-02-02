Байден отправил дополнительные силы США в Восточную Европу

Президент США Джо Байден дал официальное одобрение на развертывание дополнительных сил в Восточной Европе, о чем Пентагон объявит позже в среду, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США.

По их словам, отправка дополнительных подразделений станет знаком «поддержки союзников по НАТО, чувствующих угрозу из-за перемещений российских военных вблизи Украины», отмечает CNN.

Согласно информации источников, Пентагон объявит о переброске тысяч американских военных, в том числе примерно 2 тыс. в Польшу и нескольких тысяч человек в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию.