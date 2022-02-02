Цена электроэнергии на рынке Украины в 2021 году увеличилась на 54%

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) на торговой площадке «Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины» в прошлом году составила 2 062,95 грн/МВт-ч, увеличившись в сравнении с 2020 годом на 53,81%, сообщается в отчете АО «Оператор рынка» о работе РСВ и ВСР (внутрисуточный рынок) в 2021 году.
В свою очередь, ценовой индекс э/э базовой нагрузки (BASE) на РСВ в ОЭС Украины за 2021 год составил 1 802,18 грн/МВт-ч, увеличившись на 39,3%.
В то же время в Бурштынском энергоострове средневзвешенная цена и индекс BASE по итогам прошлого рода выросли соответственно на 15,28% (до 1865,06 грн/МВт-ч) и на 18,24% (до 1 753,13 грн/МВт-ч).
«2021 год для рынка «РСВ и ВСР отметился волатильностью ценовых индексов и средневзвешенных цен на электроэнергию в ОЭС Украины и незначительным снижением объемов торгов», — указано в отчете.
В частности, минимальное значение индекса цены базовой нагрузки на РСВ в ОЭС Украины было зафиксировано на 4 июля на уровне 377,99 грн/МВт-ч, максимальное наблюдалось на 29 ноября — 3 220, 54 грн/МВт-ч.
В 2021 году объем торгов на площадке «Оператора рынка» составил 27,4% от общего потребления электроэнергии Украиной, снизившись в сравнении с 2020 годом на 2 процентных пункта (п.п). При этом общий объем торгов э/э на РСВ составил 35 762,13 ГВт-ч, что на 2,6% меньше, чем в 2020 году.
На ВСР было акцептовано э/э на 15,62% меньше, чем в 2020 году — 5 058,31 ГВт-ч.
«По сравнению с индексами цен базовой нагрузки на аналогичных торговых площадках соседних европейских стран, ценовые индексы BASE как в ОЭС Украины, так и в Бурштынском энергоострове, особенно во втором полугодии 2021 года, были значительно ниже», — сообщил «Оператор рынка».
Как следует из отчета компании, в течение прошлого года помесячные индексы цен базовой нагрузки в ОЭС Украины были меньше в пределах: от 18,7% (в ноябре) до 58,2% (в мае) от соответствующего индекса в Польше, от 0,7% (в феврале) до 60,2% (в декабре) — Румынии, от 6,1% (в феврале) до 62,7% (в декабре) — Венгрии и от 5,4% (в феврале) до 60,5% (в декабре) — Словакии.
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