Министр обороны утверждает, что угроза войны сохраняется

Украина считает, что угроза безопасности страны сохраняется. Соответствующее заявление в четверг сделал глава Минобороны Алексей Резников на брифинге.

«Угроза эскалации остается, об этом говорят и наши западные партнеры», — отметил глава Минобороны.

Резников добавил, что на этом фоне Украина продолжает укреплять боеспособность армии.

Он рассказал, что власти Украины обновили перечень своих потребностей в вооружении и направили его в дипломатические представительства за рубежом.

«Мы обновили наше обращение от Минобороны через институт атташе по военным вопросам посольств нашей страны в других странах. Мы обратилась еще раз с дополнительным перечнем потребностей, которые есть в интересах ВС Украины, для того, чтобы обеспечить отпор, держать строй, защищать наших воинов и сделать такое вероятное вторжение дорогостоящим для агрессора и, соответственно, не допустить его», — сказал он.