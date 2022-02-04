Десять человек попали в больницу в результате опрокидывания рейсового микроавтобуса на Полтавщине

Десять человек с разными травмами госпитализированы в результате опрокидывания рейсового микроавтобуса «Киев-Ромны» на дороге в Лубенском районе (Полтавская обл.), накануне вечером, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«3 февраля около 19.40 вблизи с. Вишневое Лубенского района произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом „Киев-Ромны“ с последующим опрокидыванием на сторону микроавтобуса, в результате чего пострадали 10 человек, которые с разными степенями тяжести госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

От ГСЧС для деблокации пострадавших привлекалось 5 человек и 1 единица техники.