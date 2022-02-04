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Глава МИД ФРГ 7-8 февраля совершит визит в Украину

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Глава МИД ФРГ 7-8 февраля совершит визит в Украину

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок совершит 7-8 февраля визит в Украину, проведет в Киеве переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а также посетит линию соприкосновения. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель МИД Германии Андреа Зассе.

«Глава МИД Бербок будет находиться в Украине в понедельник и во вторник. В Киеве посетит мемориал памяти жертв голодомора. Затем она проведет переговоры с коллегой Кулебой», — сказала Зассе. 7 февраля у Бербок в программе также встреча с Зеленским. Затем глава МИД ФРГ отправится в Запорожье. «Там она посетит линию соприкосновения», — сообщила Зассе.

Представитель МИД ФРГ напомнила, что изначально планировался совместный визит Бербок и ее французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана в Украину, но последний будет сопровождать президента Эмманюэля Макрона в поездке в Москву и Киев на следующей неделе.

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14 февраля Украину посетит и канцлер Олаф Шольц.

отношения с Россией, Анналена Бербок
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