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Премьер Эстонии может стать новым генсеком НАТО

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Премьер Эстонии может стать новым генсеком НАТО

В список кандидатов на пост нового генсека НАТО попала экс-премьер Британии Тереза Мэй и действующий премьер Эстонии Кая Каллас, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники.

Также в числе возможных кандидатов премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис, а также бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, пишет DPA.

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который занимает эту должность с 2014 года, истекают в сентябре. Сегодня правительство Норвегии назначило его руководителем Центрального банка страны, он займет этот пост после завершения работы в НАТО.

С учетом срока истечения полномочий Столтенберга общий срок его пребывания на посту генсека альянса составит почти восемь лет. Это рекордный срок со времен Йозефа Лунса, который руководил НАТО 13 лет, с 1971 по 1984 год.

Генсек НАТО занимается координацией действий стран альянса, является официальным представителем военного союза и председательствует на заседаниях Североатлантического совета. Вместе с тем у него нет права принимать политические и военные решения: они остаются за суверенными странами, входящими в НАТО.

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Назначение на пост генсека альянса происходит по итогам выборов, проводимых представителями стран-участниц. Традиционно генсека выбирают от одной из европейских стран НАТО. С момента создания этой должности в 1952 году ее ни разу не занимал представитель США.

НАТО, Кая Каллас
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