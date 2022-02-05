Риск госпитализации после заражения «омикроном» на 75% ниже, чем при других штаммах коронавируса

Риск госпитализации заразившихся штаммом «омикрон» COVID-19 ниже на 75%, чем при заражении другими штаммами коронавируса, в частности, «дельтой», пришли к выводу португальские ученые, сообщает телерадиокомпания RTP.
Исследователи из института здравоохранения имени Рикарду Жорже проанализировали статистику поступающих в больницы со штаммом «омикрон» и пришли к выводу, что среди 100 заразившихся 25 пациентов оказываются госпитализированы. У остальных 75 человек наблюдаются симптомы, не требующие постоянного медицинского наблюдения и госпитализации.
Также они пришли к выводу, что люди, инфицированные «омикроном» и госпитализированные с ним, в среднем меньше по времени находятся в больнице, чем при других штаммах, а также риск смертности с «омикроном» гораздо ниже.
Исследование проводилось на основании информации о заболевших в декабре, проживающих в Португалии, и оно показало «обнадеживающие результаты, подтверждающие выводы аналогичных исследований, проведенных в других странах», отмечает RTP.
Во многих странах мира наблюдается резкий прирост заболевших COVID-19 в связи с распространением штамма «омикрон», появившегося в странах Африки в конце прошлого года. Однако, во всех странах медики отмечают, что несмотря на то, что «омикроном» заражается больше людей, чем при распространении других штаммов, но переносят заболевание люди быстрее и легче.
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