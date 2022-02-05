Глава МИД Германии приедет в Украину в понедельник

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 7-8 февраля совершит второй визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
«Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога по исторической ответственности Германии перед Украиной», — сообщает пресс-служба МИД Украины.
Во время визита глава МИД Германии также планирует посетить линию разграничения на Донбассе.
7 февраля в 17:10 Кулеба и Бербок проведут совместную пресс-конференцию в онлайн формате.
Отметим, что 8 февраля с визитом в Украину намерен прибыть президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того, 14 февраля Киев намерен посетить канцлер Германии Олаф Шольц.
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