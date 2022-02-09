Глава МИД Великобритании едет с двухдневным визитом в Москву

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вылетает в среду в Москву с двухдневным визитом, во время которого планирует встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и призвать Россию к дипломатическому разрешению кризиса вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении, распространенном Форин оффисом.
«Великобритания привержена защите свободы и демократии на Украине. Я совершаю визит в Москву, чтобы призвать Россию искать дипломатическое решение и ясно дать понять, что еще одно российское вторжение на территорию суверенного государства приведет к огромным последствиям для всех причастных», — заявила Трасс в преддверии поездки, которая станет первой на этом уровне с декабря 2017 года.
Глава британского МИД добавила, что «России не следует сомневаться в силе нашего ответа». «Мы говорили множество раз, что любое дальнейшее вторжение дорого обойдется, в том числе в виде скоординированного пакета санкций. У России есть выбор. Мы всячески призываем власти РФ вступить в переговоры, снизить напряженность и выбрать тропу дипломатии», — подчеркнула Трасс.
Во время поездки глава британской дипломатии также намерена посетить МГУ.
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