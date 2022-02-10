Зеленский назвал скопление войск у границ Украины психологическим давлением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии в настоящее время в Украине препятствий в контексте безопасности, которые мешали бы бизнесу работать, сообщается на сайте главы государства.

«Накопление войск у границ — это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков — риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем», — сказал Зеленский на встрече с представителями деловых кругов — членами Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), во время которой рассказал о шагах власти по поддержке экономики Украины.

Президент подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий, и что в стране есть «достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных».

В то же время международные партнеры и союзники также активизировали свою деятельность по поддержке Украины, с чем связано большое количество визитов мировых лидеров.

Поэтому, как отметил глава государства, вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны. Президент подчеркнул, что экономическая ситуация в Украине в настоящее время стабильна, что отражается на укреплении гривни.

«Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику», — убежден Зеленский.

Участники встречи обсудили ряд важных вопросов жизнедеятельности страны и, в частности, сферы бизнеса.