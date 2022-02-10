Глава МИД Британии заявила, что «Северный поток-2» не запустят в случае вторжения

В случае нападения России на Украину Запад введет жесткие санкции, а проект «Северный поток-2» не будет запущен, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
«Если бы случилось вторжение России на территорию Украины, тогда украинцы стали бы бороться и это был бы длинный, затяжной конфликт. И союзники Украины ввели бы жесткие санкции против отдельных институтов и личностей, и мы должны также четко дать понять, что „Северный поток-2“ не заработает», — сказала Трасс.
В конце января министр сообщила, что Лондон подготовил законопроект о санкциях против России на случай нападения в Украину, предполагающий «самый жесткий режим санкций», который когда-либо был. Она уточнила, что собственность российских олигархов в британской столице может быть конфискована в рамках ограничений.
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