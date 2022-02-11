Зеленский заявил, что национальным сопротивлением и теробороной должны заниматься профессионалы

Организацией Национального сопротивления и территориальной обороны должны заниматься профессионалы, которым не стоит мешать, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, открывая заседание Конгресса местных и региональных властей в Харькове.
«Все, особенно руководители на местах, должны четко понять: есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно военные, исключительно профессионалы. Помогать им — это хорошо, но иногда — не мешать им — намного лучше», — сказал Зеленский.
По мнению президента, в вопросах национальной безопасности «нет места для политики, интриг, спекуляций и хаоса, который они могут создать».
«Ежедневно, а тем более сейчас, должно быть полное взаимодействие власти всех уровней и полное понимание зоны своей ответственности — со стороны областных и районных администраций, областных и районных советов и других представителей местного самоуправления, для построения эффективной модели теробороны и национального сопротивления. Это надежный тыл для профессиональной и хорошо оснащенной армии, что вместе образует основу сильного государства», — сказал он.
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