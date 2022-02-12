Британские военные инструкторы покидают Украину

Военные инструкторы Великобритании, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, начнут покидать страну 12-13 февраля. Об этом в субботу заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

«Все они инструкторы будут вывезены. В Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего», — указал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си. Отвечая на вопрос журналиста о том, когда военные инструкторы Великобритании покинут Украину, Хиппи добавил, что «они уезжают в течение выходных».

По словам Хиппи, власти Великобритании не будут иметь возможность эвакуировать своих подданных с Украины в случае вторжения в страну российских войск.

«Мы рассчитываем на лучшее, но готовимся к худшему. Британские подданные должны немедленно покинуть Украину любыми возможными способами. Им не стоит надеяться, что, как это было летом в Афганистане, будет какая-либо возможность организовать военную эвакуацию. Они должны покинуть Украину сейчас», — отметил он в интервью телеканалу Sky News.

В пятницу МИД Великобритании рекомендовал своим подданным, находящимся в Украине, покинуть страну в связи с угрозой военных действий. Ранее президент США Джо Байден призвал американцев без промедлений покинуть Украину.