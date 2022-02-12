Байден поговорил с Путиным

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершился в субботу в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (19:06 по Киеву). Об этом сообщили журналистам в Белом доме.
«Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США», — заявили в Белом доме. О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.
Согласно данным американской стороны, разговор продолжался больше часа. Он начался, как ранее заявил Белый дом, в 11:04 по времени восточного побережья США (18:04 по Киеву). Глава администрации США проводит эти выходные в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).
Как сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива проведения разговора исходила от Вашингтона, причем «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны».
Президенты России и США общались до этого по телефону в конце прошлого года. 7 декабря у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве глав государств прошла в Женеве в июне 2021 года.
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