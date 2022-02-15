Байден выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит заявлением о текущей ситуации с безопасностью в Украине вечером во вторник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

«Президент Байден представит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине сегодня в 15:30 по восточному времени (в 22:30 по киевскому времени — Ред.), сообщил источник, знакомый с ситуацией», — говорится в сообщении.