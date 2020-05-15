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СНБО Украины включил в санкционный список три десятка российских медиакомпаний

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СНБО Украины включил в санкционный список три десятка российских медиакомпаний

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 28 российских медиакомпаний, в том числе ООО " СТС Медиа" (Москва).

Согласно обнародованному на сайте президента Украины в пятницу приложению к решению СНБО от 14 мая 2020г года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», спецсанкции введены по отношению к ООО ’’Телерадиокомпания ’’Медиапрофиль Крым’’, ООО ’’Русское радио-Крым’’, ООО ’’Гранд Медиа’’, ООО ’’Ника Медиа’’, ООО ’’Технология вещания", АНО ’’Телерадиокомпания ’’Крым’’, ООО ’’Максимум-Крым’’, АНО ’’Общественная крымскотатарская телерадиокомпания’’, ООО ’’Телерадиокомпания ’’Медиапрофиль’’, ООО ’’Медиагрупп ’’ФМ", Государственное автономное учреждение города Севастополя ’’Севастопольская телерадиокомпания’’ (все — Симферополь), ООО ’’Русское радио Иваново’’ (Иваново), ООО ’’Радиокомпания Радио Рокс-Регион’’ (Краснодар), ООО ’’Телерадиокомпания ’’Сан-Фуэто’’ (Феодосия), ООО ’’Прорадио’’ (Кострома) и ООО ’’Медиа ТВ Севастополь’’ (Севастополь).

Кроме того в санкционный список внесли московские ООО ’’Стайл медиахолдинг’’, АО ’’Региональный радиоканал’’, ООО ’’Национальный спортивный телеканал«, ООО ’’СТС Медиа’’, ЗАО ’’Межгосударственная телерадиокомпания ’’Мир’’, АО ’’Сеть телевизионных станций’’, ООО ’’Спас ТВ’’, АО ’’Новый канал’’, ООО ’’Профмедиа ТВ’’ (принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Потанину), ООО ’’Телеканал ТВ3’’, ООО ’’Телекомпания Пятница’’, ’’Муз ТВ Операционная компания’’.

В список санкций также попал московский ’’Издательский дом ’’Комсомольская правда’’.

В числе введенных сроком на три года санкций в отношении этих медиакомпаний — ограничение прав пользования имуществом, ограничение торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действий лицензий и разрешений по виду деятельности и запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.

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Среди прочего санкции предусматривают прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами, а кроме того — аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Как сообщалось, СНБО Украины также продлил на три года и дополнил санкции в отношении «НТВ-Плюс», «Первого канала» и «КБ «ПАНОРАМА».

СМИ, СНБО, отношения с Россией
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Пятница, 15 мая 2020
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