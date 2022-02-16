В Украине за сутки более 30 тысяч новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 31 513 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 27 684 человека, 310 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 15 февраля в Украине: зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2 872, медработников — 992); 65 805 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18 247 человек, вторую дозу — 29 307 человек, дополнительную дозу получили 542 человека, бустерную дозу — 17 709 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 640 человек; летальных исходов — 310; поправилось — 27 684 человека», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

Днем ранее, 15 февраля в сутки выявили 29 724 новых случая заболевания коронавирусом, 14 февраля за сутки выявили 16 993 новых случаев заболевания, 13 февраля за сутки выявили 24 518 новых случаев заболевания.

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 603 930 человек; выздоровело — 3 839 314 человек; летальных исходов — 103 565.

С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили первую дозу — 15 613 183 человека, получили две дозы — 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу — 24 747 человек, бустерную дозу — 599 058 человек. Всего проведено 31 251 871 прививки.