Зеленский заявил про войну, которая идет уже 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не пугают «никакие прогнозы, никакие люди, никакие враги, никакие даты».

Выступая перед военнослужащими в Мариуполе в среду вечером, он подчеркнул, что «сейчас 2022 год, а не 2014-й». «Война идет 10 лет, мы стали во столько же раз сильнее», — сказал президент.

По словам Зеленского, Украина «имеет прекрасные Вооруженные силы, дипломатические, волонтерские и силы национального сопротивления. Силы защищать нашу землю, не поддаваться провокации. Мы проложим этот путь вместе, мы построим Украину вместе. Мы сильны, потому что мы вместе».

«Большая честь быть президентом таких людей, такого государства», — сказал Зеленский.

Он также поздравил всех с Днем единения, учрежденным на 16 февраля 2022 года — день, который называли днем возможного вторжения России в Украину.