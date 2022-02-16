The Washington Post сообщила о намерении России «отпугнуть» Запад от Украины

Российские военные учения в Беларуси, Крыму и Черном море — это предупреждение западным странам о сложности и опасности любой попытки вмешательства в происходящее в Украине. Об этом со ссылкой на источник в западной разведке пишет The Washington Post.
«Москва с помощью учений хочет послать сигнал Западу о том, что «у нас есть стратегические возможности, и если мы зайдем слишком далеко, мы можем их использовать», — заявил газете высокопоставленный представитель разведки одной из западных стран.
По его словам, с помощью учений Россия посылает сигнал, в частности, и НАТО.
«Смотрите, если вы хотите использовать это воздушное пространство — неважно, для эвакуации или для осуществления военного вмешательства — вам придется пролететь через зону поражения», — объяснил суть «сигнала России» источник издания.
В НАТО полагают, что военные учения России могут быть использованы в качестве маскировки для вторжения в Украину. «Россия и раньше использовала учения как прикрытие», — сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Он указал на необходимость стран НАТО и их союзников подготовиться к российскому вторжению или другой форме агрессии против Украины.
Напомним, 15 января, Минобороны РФ сообщило о начале возвращения войск Южного и Западного военных округов с части учений. Однако генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс наблюдает лишь увеличение Россией вооруженных сил у границ Украины. В случае, если Москва действительно начнет отводить войска от границы с сопредельной страной, это найдет поддержку в альянсе, указал он. «Они всегда перебрасывали войска туда-сюда, поэтому то, что мы видим передвижение войск, боевых танков, не подтверждает реального их вывода», — заявил генсек НАТО.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016