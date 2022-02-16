The Washington Post сообщила о намерении России «отпугнуть» Запад от Украины

Российские военные учения в Беларуси, Крыму и Черном море — это предупреждение западным странам о сложности и опасности любой попытки вмешательства в происходящее в Украине. Об этом со ссылкой на источник в западной разведке пишет The Washington Post.

«Москва с помощью учений хочет послать сигнал Западу о том, что «у нас есть стратегические возможности, и если мы зайдем слишком далеко, мы можем их использовать», — заявил газете высокопоставленный представитель разведки одной из западных стран.

По его словам, с помощью учений Россия посылает сигнал, в частности, и НАТО.

«Смотрите, если вы хотите использовать это воздушное пространство — неважно, для эвакуации или для осуществления военного вмешательства — вам придется пролететь через зону поражения», — объяснил суть «сигнала России» источник издания.

В НАТО полагают, что военные учения России могут быть использованы в качестве маскировки для вторжения в Украину. «Россия и раньше использовала учения как прикрытие», — сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Он указал на необходимость стран НАТО и их союзников подготовиться к российскому вторжению или другой форме агрессии против Украины.

Напомним, 15 января, Минобороны РФ сообщило о начале возвращения войск Южного и Западного военных округов с части учений. Однако генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс наблюдает лишь увеличение Россией вооруженных сил у границ Украины. В случае, если Москва действительно начнет отводить войска от границы с сопредельной страной, это найдет поддержку в альянсе, указал он. «Они всегда перебрасывали войска туда-сюда, поэтому то, что мы видим передвижение войск, боевых танков, не подтверждает реального их вывода», — заявил генсек НАТО.