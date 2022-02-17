В Украине за сутки выявили более 33 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 17 февраля в Украине 33 330 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 3 284 человека, выздоровело — 27 441 человек, летальных случаев — 259.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 4 637 260 человек, выздоровело — 3 866 755 человек, летальных случаев — 103 824.
За прошедшие сутки 66 082 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 18504 человека, вторую дозу — 28948 человек, дополнительную дозу получили 606 человек, бустерную дозу — 18024 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 15 631 689 человек, из них получили первую дозу — 15 631 687 человек, получили две дозы — 15 043 831 человек, получили дополнительную дозу — 25 353 человека, бустерную дозу — 617 082 человека. Всего сделано 31 317 953 прививки.
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