В Украине за сутки выявили более 33 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 17 февраля в Украине 33 330 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 3 284 человека, выздоровело — 27 441 человек, летальных случаев — 259.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 4 637 260 человек, выздоровело — 3 866 755 человек, летальных случаев — 103 824.

За прошедшие сутки 66 082 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 18504 человека, вторую дозу — 28948 человек, дополнительную дозу получили 606 человек, бустерную дозу — 18024 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 631 689 человек, из них получили первую дозу — 15 631 687 человек, получили две дозы — 15 043 831 человек, получили дополнительную дозу — 25 353 человека, бустерную дозу — 617 082 человека. Всего сделано 31 317 953 прививки.