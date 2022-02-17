Кулеба призвал партнеров отреагировать на обстрел детсада в Станице Луганской

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам по обстрелу боевиками детсада в Станице Луганской. Он призвал немедленно отреагировать на нарушение Россией минских договоренностей.

Об этом министр написал в Twitter.

«С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности», — написал Кулеба.

Напомним, сегодня обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека.

Позже стало известно, что в результате обстрелов половина населенного пункта осталась без света, военные начали эвакуировать мирных жителей в укрытие.