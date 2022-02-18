Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным нападение на Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным никогда не обсуждали нападение на Украину. Речь о обвинениях со стороны стран Запада на эту тему зашла в пятницу на переговорах двух лидеров в Кремле, сообщают российские СМИ.
«Военно-политический спектр сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнеров вышел на лидирующие позиции. Нам приходится реагировать — и в плане наших военных учений, и дипломатией», — отметил Лукашенко.
Однако, по его оценке, действия Запада вряд ли будут иметь успех. «Они первый раунд очень сильно проиграли, — убежден белорусский лидер. — Сегодня уже, смотрю, выходят на второй раунд, пугая весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя таких планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было».
При этом, продолжил он, Россия и Беларусь продолжат военные учения. «Учить людей воевать мы будем. Никуда от этого не денешься», — заявил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016