Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным нападение на Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным никогда не обсуждали нападение на Украину. Речь о обвинениях со стороны стран Запада на эту тему зашла в пятницу на переговорах двух лидеров в Кремле, сообщают российские СМИ.

«Военно-политический спектр сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнеров вышел на лидирующие позиции. Нам приходится реагировать — и в плане наших военных учений, и дипломатией», — отметил Лукашенко.

Однако, по его оценке, действия Запада вряд ли будут иметь успех. «Они первый раунд очень сильно проиграли, — убежден белорусский лидер. — Сегодня уже, смотрю, выходят на второй раунд, пугая весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя таких планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было».

При этом, продолжил он, Россия и Беларусь продолжат военные учения. «Учить людей воевать мы будем. Никуда от этого не денешься», — заявил он.