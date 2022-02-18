В Минздраве уверяют, что больницы обеспечены средствами для выплат повышенных зарплат

Больницы обеспечены средствами для выплат повышенной заработной платы, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в Верховной Раде.

«Средства для выплаты зарплат уже есть в медицинских учреждениях, они перечислены, выплаты происходят, и большинство денег уже поступило врачам и медицинским сестрам», — сказал он.

По словам Ляшко, условием получения повышенной заработной платы на «первичке» является минимум 70% от оптимального количества заключенных деклараций с пациентами, врачи, не набравшие необходимое количество пациентов, работают на неполную ставку.

По данным Минздрава, средства в необходимом объеме получили 100% заведений первичной и экстренной медицинской помощи. Большинство заведений вторичного звена также получили средства за предоставленные услуги в январе и авансовые платежи за февраль.