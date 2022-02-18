Путин и Лукашенко обедали драниками с фуа-гра

В меню совместного обеда президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко вошли драники с цукини и фуа-гра с грушей. Меню опубликовал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

В меню также была мясная солянка и шербет из сухофруктов.

В качестве основного блюда можно было выбрать чилийский сибас с фенхелем и пшеницей или стейк рибай со сморчками.

На десерт Путину и Лукашенко были предложены вареники с вишней.

Из напитков были два на выбор: вина Совиньон и Ребо. Оба урожая 2015 года, собранного в усадьбе Дивноморское в Краснодарском крае РФ.

Напомним, что Путин сегодня принимал белорусского коллегу в Кремле. «Отпэцээрились?» — первым делом спросил Путин Александра Лукашенко, имея в виду прохождение ПЦР-теста.