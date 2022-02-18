США насчитали уже 190 тысяч российских военных вблизи Украины

Россия, по оценке Вашингтона, могла еще нарастить военное присутствие на границе с Украиной, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в пятницу.

«Мы оцениваем, что Россия, возможно, сосредоточила от 169 тыс. до 190 тыс. военнослужащих близ Украины», — говорится в опубликованном в пятницу тексте выступления Карпентера в ОБСЕ.

Постпред США пояснил, что данная оценка, среди прочего, включает войска вдоль границы, в Беларуси и в Крыму, бойцов Росгвардии, а также — подразделения пророссийских сил на востоке Украины.

«Это самая значительная мобилизация сил в Европе со времен Второй мировой войны», — утверждает американский постпред.

Американский дипломат напомнил, что Вашингтон оценивал в 100 тыс. человек российскую группировку близ Украины по состоянию на 30 января 2022 года.

Ранее в феврале президент США Джо Байден оценивал численность сил РФ близ Украины в 150 тыс. человек.