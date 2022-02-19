Британия согласовала с союзниками санкции против РФ в случае вторжения в Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство уже согласовало с партнерами по Группе семи (G7) и Европейскому союзу санкции в отношении России в случае военного вторжения в Украину.

Об этом она сообщила в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«Уступки не остановят Россию от вторжения. Мы должны показать силу, поддержав Украину», — отметила Трасс.

«Мы должны обеспечить, чтобы на случай чрезвычайной ситуации был готов жесткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию», — заявила глава МИД Великобритании.