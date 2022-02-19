В школах и ВУЗах непризнанной ДНР остановили учебный процесс

Минобрнауки непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) распорядилось приостановить учебный процесс во всех образовательных учреждениях «республики».

«В связи с резким обострением ситуации на всей территории республики, связанной с угрозой жизни и здоровью обучающихся, работников образовательных и научных организаций..., приказываю: приостановить образовательный процесс во всех образовательных и научных организациях с 19 февраля 2022 года до особого распоряжения», — говорится в документе, размещенном на сайте ведомства сепаратистов.

Напомним, ранее в ДНР и ЛНР объявили эвакуацию мирного населения и мобилизацию. Там эти решения обосновывают угрозой «нападения» со стороны Украины.