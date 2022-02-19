Россия отказалась принять участие в запланированном на сегодня заседании ТКГ

Представители Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вновь отказались принимать участие во внеочередных переговорах, инициированных ОБСЕ на утро 19 февраля с целью срочного обсуждения ситуации с безопасностью на Донбассе.

«Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщает, что сегодня Российская Федерация снова не приняла участие во внеочередном заседании ТКГ, созванном на 11 часов 19 февраля 2022 по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ с целью срочного обсуждения ситуации безопасности», — сообщается на странице Украинской делегации в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что такая позиция Российской Федерации вызывает удивление, ведь политические советники лидеров стран «Нормандского формата» в совместном заявлении 26 января 2022 года поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на другие вопросы имплементации Минских договоренностей.

В украинской делегации подчеркивают, что «неучастие Российской Федерации свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о приверженности выполнению Минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины».

«Деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают озабоченность украинской стороны. Такая эскалация происходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе», — отметили там.

Как сообщается, в ходе консультаций с координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов проведения наступательной операции, подтвердив это тем, что Вооруженные силы Украины находятся на своих позициях в районе проведения Операции объединенных сил, ротаций подразделений не производится, не создаются ударные группировки и др.

Также, в ходе двусторонних консультаций Украина еще раз подтвердила свою готовность к безотлагательному обсуждению в рамках ТКГ ситуации безопасности и путей ее деэскалации.

Как сообщалось, представители РФ также отказались принимать участие во внеочередных консультациях днем ранее, 18 февраля, целью которых было обсуждение обстрелов на Донбассе.