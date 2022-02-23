Польша может заблокировать возможность путешествий для россиян

Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности блокады путешествий для россиян, если ситуация на востоке Украины обострится.

«К сожалению, санкции должны быть очень мощными», — сказал польский лидер в среду на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

Он напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью РФ.

«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», — указал Дуда.